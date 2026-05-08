Лікарський засіб уже імпортований і проходить фінальні етапи підготовки до виходу на ринок.
У компанії Novo Nordisk зазначають, що фактичні терміни появи препарату в аптеках можуть відрізнятися і залежать від етапів дистрибуції, які здійснюють дистриб’ютори та аптечні мережі.
Придбати Оземпік можна буде лише в офіційних (ліцензованих) аптеках і винятково за рецептом лікаря відповідно до чинного законодавства України.
Раніше у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомляли, що препарат уже зареєстрований в Україні та внесений до Державного реєстру лікарських засобів.
У квітні 2026 року окремі серії Оземпіку вже надійшли на державний контроль якості перед можливим обігом. Після проходження всіх процедур препарат може офіційно продаватися по всій країні.