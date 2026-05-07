ГоловнаЗдоров'я

На Київ є 30 флаконів імуноглобуліну: що кажуть відповідальні за профілактику сказу

Лікарі в Києві занепокоєні нестачею в лікарнях антирабічного імуноглобуліну, необхідного для профілактики сказу — особливо на тлі сезонного зростання ризиків укусів тварин. Наразі на всю столицю є лише 30 флаконів антирабічного імуноглобуліну.

У відповідь Київський міський центр контролю та профілактики хвороб заявив, що інформація про критичну нестачу препаратів для запобігання сказу в Києві — неправдива.

Антирабічна вакцинація
“Станом на 1 травня у визначених медичних закладах столиці наявні 3023 дози антирабічної вакцини і 30 флаконів антирабічного імуноглобуліну”, — повідомляють у ЦКПХ.

У центрі наголошують, що антирабічна вакцина та антирабічний імуноглобулін — це різні засоби, і їх застосовують за різними медичними показаннями. А “через нерозуміння цієї різниці часто виникають маніпуляції та перекручування інформації”.

Також у ЦКПХ заявляють, що наявні запаси “забезпечують безперервне надання медичної допомоги”. Вони спільно з МОЗ опрацьовують питання щодо формування додаткового резерву імуноглобуліну — на випадок можливого зростання кількості звернень або ускладнення епізоотичної ситуації.

За даними центру, за 4 місяці 2026 року по медичну допомогу через укуси тварин звернулися 1210 осіб, серед них — 192 дитини. Минулого року ці цифри за аналогічний період становили 1208 осіб, з них 205 дітей.

Антирабічне лікування цього року було призначено 406 пацієнтам, а комбіновану профілактику (вакцина + імуноглобулін) отримали 30 пацієнтів (у 2025 році — 29).

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
