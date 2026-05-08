В Україні немає критичної ситуації з профілактикою сказу — ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я в коментарі Lb.ua не заперечували проблему із запасами антирабічного імуноглобуліну, однак наголосили: інформація про недостатню профілактику сказу є некоректною.

Вакцинація кота проти сказу на Харківщині
Фото: Суспільне Харків

За даними ЦГЗ, наразі в Україні триває перерозподіл препарату між регіонами та медичними закладами відповідно до потреб.

У Центрі наголошують, що антирабічний імуноглобулін є додатковим засобом захисту від сказу, тоді як основою профілактики залишається вакцина. За даними ЦГЗ, вакцин для щеплень проти сказу в регіонах наразі достатньо.

Антирабічний імуноглобулін, згідно з рекомендаціями ВООЗ, застосовують лише у разі високого ризику інфікування — зокрема, при глибоких або множинних укусах, а також ушкодженнях у ділянці шиї, кистей і рук.

У ЦГЗ застерігають від хибного уявлення, що нестача імуноглобуліну означає відсутність захисту. Цей препарат призначають не всім пацієнтам, а рішення про його застосування ухвалює лікар.

Фахівці пояснюють, що імуноглобулін забезпечує готовий захист від сказу, тоді як вакцина формує імунну відповідь організму поступово. І потреба в імуноглобуліні значно менша, ніж у вакцинах.

У ЦГЗ зазначають, що, попри поточні труднощі з постачанням імуноглобуліну, ситуація залишається контрольованою. Також очікують пришвидшення поставок додаткових доз від ДП “Медичні закупівлі України”.

Крім того, у Центрі наголошують, що проблема сказу в Україні пов’язана насамперед не із запасами препаратів, а з епізоотичною ситуацією та зростанням кількості звернень після укусів тварин.

Серед причин — складнощі з контролем популяції диких тварин і обмеження програм їх вакцинації через безпекову ситуацію. Ризики є нижчими у великих містах і вищими — у сільській місцевості та прифронтових областях.

Лікарі закликають після будь-якого укусу або подряпини від невідомої чи безпритульної тварини негайно звертатися по медичну допомогу та повністю проходити призначений курс вакцинації.

До цього рану рекомендують промити водою з милом протягом не менше 15 хвилин.

У разі серйозних ушкоджень або сильної кровотечі необхідно викликати екстрену медичну допомогу. 

Водночас медики радять не контактувати з незнайомими або безпритульними тваринами, навіть якщо вони виглядають здоровими та лагідними.

Особливо важливо пояснювати це дітям: тварина може не мати видимих ознак хвороби, але вже бути інфікованою. Сказ переносять усі ссавці — не лише собаки чи коти, а й, зокрема, лисиці і навіть корови.

Крім того, для профілактики необхідно вакцинувати домашніх тварин і своєчасно проводити ревакцинацію.

