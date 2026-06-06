На Харківщині російський FPV-дрон атакував чоловіка на скутері

Мешканець Лобанівки їхав за продуктами на момент атаки.

Російські військові скинули вибухівку з FPV-дрона на чоловіка, який рухався скутером у Лобанівці Дергачівської громади Харківщини. Цивільний унаслідок атаки загинув.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 51-річний мешканець Лобанівки. За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним", – ідеться у повідомленні.

За словами очільника МВА, ворожий дрон атакував чоловіка, коли він їхав на скутері у бік Слатиного по продукти.