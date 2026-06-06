На польсько-українському кордоні є черги на виїзд. Найбільше - в Устилузі

Сьогодні, 6 червня, на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

Про це повідомили у ДПСУ.

Реклама

На виїзд з України зафіксовані такі черги:

Угринів - 50 автомобілів

Рава-Руська - 20 авто

Грушів - 40 авто

Краківець - 55 авто

Шегині - 45 авто

Нижанковичі 25 авто

Устилуг - 80 авто.

Вільним для проїзду наразі залишається пункт пропуску Смільниця.

В Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.

Прикордонники зазначають, що, щоб уникнути тривалого очікування, варто обирати менш завантажені пункти пропуску. За можливості плануйте перетин кордону в ранні ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження традиційно нижче.

Слідкувати за актуальною інформацією щодо накопичення перед виїздом можна на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Із початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%.