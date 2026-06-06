ДПСУ: з боку Білорусі ймовірні провокації у напрямку Києва та західних областей

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що з боку Білорусі зберігається ризик провокацій як на північному, так і на західному напрямках українського кордону.

Про це він повідомив під час виступу в Media Center Ukraine, пише РБК-Україна.

За словами Демченка, потенційні провокації можуть бути спрямовані як у бік Києва, так і на західні області України.

"Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", – зазначив речник ДПСУ.

Він наголосив, що українська сторона повинна враховувати всі можливі загрози та бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Ресник додає, що ДПСУ продовжує стежити за ситуацією на кордоні з Білоруссю та вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки державного кордону.