Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині

Також у Херсоні госпіталізували місцевого мешканця, який зазнав поранень напередодні.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці Херсонської області. Є постраждалий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки поранення отримав 68-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму.

Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

Також до лікарні у тяжкому стані доставили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона.