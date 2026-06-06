Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці Херсонської області. Є постраждалий.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок атаки поранення отримав 68-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму.
Наразі йому надають необхідну меддопомогу.
Також до лікарні у тяжкому стані доставили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона.
- Уранці 6 червня російські окупанти вдарили по Комишанах Херсонської області. Постраждала людина.