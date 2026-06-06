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Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині

Також у Херсоні госпіталізували місцевого мешканця, який зазнав поранень напередодні.

Окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Білозерці Херсонської області. Є постраждалий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Внаслідок атаки поранення отримав 68-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму.

Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

Також до лікарні у тяжкому стані доставили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона.

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