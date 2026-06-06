Росіяни атакували дроном Краматорськ, загинула людина

У Краматорську Донецької області російські окупанти атакували дроном житловий будинок. Унаслідок удару загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Сьогодні, 6 червня, російські війська вкотре здійснили цинічний воєнний злочин проти мирного населення Краматорська. У ранковий час ворог атакував місто FPV-дроном. Влучання сталося поруч із житловим будинком. Внаслідок удару загинув чоловік 1976 року народження", – ідеться у повідомленні.