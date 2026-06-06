Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Водію, який вчора скоїв смертельну ДТП у в Соломʼянському районі Києва, оголосили про підозру.

Як нагадали у поліції Києва, керманич автомобіля Mercedes на великій швидкості вʼїхав у підземний перехід, де перебували люди та смертельно травмував чотирьох осіб, ще троє отримали поранення.

Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Винуватець аварії - 49-річний мешканець Херсонщини. Згідно висновку експертизи, на момент вчинення ДТП він перебував у тверезому стані.

Слідчі главку поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.