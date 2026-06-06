Суд визнав колишнього посадовця винним у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання територіальній громаді 12,7 млн грн збитків.

Екскерівник КП «Полтавапаливо» отримав 3 роки та 4 місяці позбавлення волі, повідомляє Нацполіція.

Відомство зазначає, що у 2020 році на той час в.о. директора комунального підприємства, без дозволу Полтавської обласної ради та в порушення статуту підприємства, відчужив на користь комерційної структури споруди та будівлі, вартість яких нібито 1,8 млн грн.

У такий спосіб структури провели фінансові розрахунки – виплата поворотної фінансової допомоги, яку комунальник отримав від підприємця.

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Йдеться про передачу 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, а також у трьох населених пунктах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах.

Проте вартість переданого майна, за даними експертизи, становила 14,5 млн грн.

Тож внаслідок неправомірних дій посадової особи територіальній громаді завдано збитків на суму 12,7 млн грн.

Вчора, 5 червня, ВАКС оголосив вирок колишньому в.о. директора комунального підприємства «Полтавапаливо». Його визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці.

Крім того, позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, строком 1 рік зі штрафом 8 500 грн.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.