Вирок отримали колаборантки, які очолили “суди” на окупованій території Донеччини

Вони отримали 13 і 15 років за гратами.

Суди винесли обвинувальні вироки двом жінкам, які обійняли посади в незаконних судових органах, створених окупаційною владою на окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у ДБР.

Слов’янський міськрайонний суд визнав винною у колабораційній діяльності колишню начальницю слідчого відділу в Горлівці. Після окупації міста вона почала працювати на загарбників, а згодом очолила так званий “Горлівський міський суд ДНР”.

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Також вирок виніс Хортицький районний суд Запоріжжя колишній помічниці судді, яка після початку окупації отримала посаду в незаконному “Старобешівському районному суді ДНР”.

Слідство встановило, що обидві жінки публічно склали присягу на вірність окупаційній адміністрації та у 2023 році, відповідно до указів президента РФ, були призначені на посади в незаконних судових органах.

Надалі вони здійснювали так зване «правосуддя» за законодавством держави-агресора, співпрацювали з окупаційною владою та брали участь у пропагандистських заходах.

Колишню правоохоронницю заочно засудили за ч. 7 ст. 111-1 КК України до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишню помічницю судді заочно засудили за колабораційну діяльність до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька обласна прокуратура.