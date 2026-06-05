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Вирок отримали колаборантки, які очолили “суди” на окупованій території Донеччини

Вони отримали 13 і 15 років за гратами.

Вирок отримали колаборантки, які очолили “суди” на окупованій території Донеччини
Обидві жінки публічно склали присягу на вірність окупаційній адміністрації

Суди винесли обвинувальні вироки двом жінкам, які обійняли посади в незаконних судових органах, створених окупаційною владою на окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у ДБР.

Слов’янський міськрайонний суд визнав винною у колабораційній діяльності колишню начальницю слідчого відділу в Горлівці. Після окупації міста вона почала працювати на загарбників, а згодом очолила так званий “Горлівський міський суд ДНР”.

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Також вирок виніс Хортицький районний суд Запоріжжя колишній помічниці судді, яка після початку окупації отримала посаду в незаконному “Старобешівському районному суді ДНР”.

Слідство встановило, що обидві жінки публічно склали присягу на вірність окупаційній адміністрації та у 2023 році, відповідно до указів президента РФ, були призначені на посади в незаконних судових органах.

Надалі вони здійснювали так зване «правосуддя» за законодавством держави-агресора, співпрацювали з окупаційною владою та брали участь у пропагандистських заходах.

Колишню правоохоронницю заочно засудили за ч. 7 ст. 111-1 КК України до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишню помічницю судді заочно засудили за колабораційну діяльність до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька обласна прокуратура.

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