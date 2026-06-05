СБУ: заступниця керівника національного заповідника у Каневі поширювала фейки про Сили оборони

Служба безпеки затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України.

Служба безпеки затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисники підтримували збройну агресію Росію, вихваляли рашистів та закликали їх обстрілювати українські міста.

У Харківській області викрито місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою “Орєшнік” по урядовому кварталу в Києві.

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У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України.

У Києві підозру отримав ще один прихильник рашизму. Зловмисник публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах. Для маскування підривної діяльності фігурант створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.

У Черкаській області викрито заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Крім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів. Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, а також слідчі СБУ в Харківській і Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.