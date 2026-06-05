Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ: заступниця керівника національного заповідника у Каневі поширювала фейки про Сили оборони

Служба безпеки затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України.

СБУ: заступниця керівника національного заповідника у Каневі поширювала фейки про Сили оборони
Фото: З відкритих джерел

Служба безпеки затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисники підтримували збройну агресію Росію, вихваляли рашистів та закликали їх обстрілювати українські міста.

У Харківській області викрито місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою “Орєшнік” по урядовому кварталу в Києві.

Реклама

У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України.

У Києві підозру отримав ще один прихильник рашизму. Зловмисник публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах. Для маскування підривної діяльності фігурант створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.

У Черкаській області викрито заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Крім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів. Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, а також слідчі СБУ в Харківській і Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies