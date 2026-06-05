На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували авто місії Червоного Хреста України

Постраждала одна людина. 

Російські війська атакували авто місії Червоного Хреста України
Росія вдарила по машинах Червоного Хреста України
Фото: Прокудін

Російські війська атакували дроном автомобілі Товариства Червного Хреста України в Херсонській області. Постраждав 50-річний працівник організації, повідомив голова ОВА Прокудін.

Інформація про стан постраждалого і масштаб руйнувань уточнюється. Ушкоджені декілька машин.

Росіяни вдарили дроном по авто Червоного Хреста України
Фото: Прокудін
Росіяни вдарили дроном по авто Червоного Хреста України

Ушкоджені декілька авто
Фото: Прокудін
Ушкоджені декілька авто

"Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню.  росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя — бити по маркованому транспорту волонтерів – це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", – прокоментував голова ОВА. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies