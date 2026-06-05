Російські війська атакували дроном автомобілі Товариства Червного Хреста України в Херсонській області. Постраждав 50-річний працівник організації, повідомив голова ОВА Прокудін.

Інформація про стан постраждалого і масштаб руйнувань уточнюється. Ушкоджені декілька машин.

Фото: Прокудін Росіяни вдарили дроном по авто Червоного Хреста України

Фото: Прокудін Ушкоджені декілька авто

"Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню. росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя — бити по маркованому транспорту волонтерів – це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", – прокоментував голова ОВА.