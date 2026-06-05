Нічна повітряна атака , 273 бойових зіткнення, 1550 ліквідованих російських окупантів, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, вибух дрона у румунській Констанці.

Унаслідок російської атаки 5 червня в Броварському районі Київської області загинули чотири людини, семеро поранені. Ворог атакував дронами цивільне підприємство.

Двох вцілілих працівників рятувальники деблокували, повідомив голова ОВА Микола Калашник. "Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях", – сказав він.

ДСНС опублікувала ефір, де видно, що постраждало підприємство "Яготинське", яке виготовляє молочні продукти. Згодом це підтвердили в ОВА.

Реклама

У Оболонському районі Києва сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора стався вибух.

Унаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, ще двоє, віком 37 та 41 рік, отримали поранення.

Вибух у поштовому терміналі кваліфіковано як терористичний акт, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 273 боєзіткнення, найбільше - на Покровському (41 штурмова дія агресора) і Гуляйпільському (37 атак) напрямках.

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили ворога, два пункти управління та три артилерійські засоби.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Реклама

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1550 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 370 890 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 5 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із окупованої частини Запорізької області та 216 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Дронами била з Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Правоохоронці провели 58 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) у 16 регіонах країни, повідомила пресслужба Нацполіції.

За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у декларація посадових осіб сягає 200 млн грн.

Більше інформації – в новині.

Реклама

У порту румунського міста Констанца вибухнув дрон, повідомляє Radio România Constanța.

Як зазначає видання, нещодавно в порту Констанца стався вибух у районі причалу 78. За попередньою інформацією, як повідомили кілька джерел, поблизу офісу Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) нібито виявили дрон.

За даними Digi24, йдеться про морський дрон. За попередньою інформацією, жертв немає.

Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має “тип, що використовувався у війні в Україні”. Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендовано знайти укриття.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі прокоментував відкритий лист, який Президент України Володимир Зеленський адресував Путіну.

За словами американського лідера, розмови про особисту зустріч двох політиків викликають у нього радість. Трамп назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми з двох неймовірних країн".

Республіканець також наголосив на ключовій ролі Америки у тому, що переговори про припинення російсько-української війни можуть перейти на найвищий рівень.

Палата представників Конгресу США у четвер підтримала великий проукраїнський законопроєкт, який передбачає близько 8 мільярдів доларів на зброю для нашої держави, а також жорсткі санкції проти Кремля.

Як пише CNN, 226 конгресменів підтримали документ, попри заклики спікера Майка Джонсона цього не робити, щоб нібито не заважати Дональду Трампу проводити переговори про урегулювання російсько-української війни. Позицію керівництва своєї партії проігнорували одразу 18 республіканців.

Законопроєкт передбачає жорсткі санкції проти російського керівництва, нафтовидобувних та гірничих компаній, а також фінансових установ. Один з ключових пунктів документа – заборона на імпорт до США російської сирої нафти, а також митний тариф у розмірі 500% на російські товари.

Реклама

Доля законопроєкту у Сенаті поки не є очевидною, хоча деякі високопоставлені республіканці у верхній палаті позиціонують себе як друзі України. Для ухвалення потрібно буде набрати 60 голосів. Нинішнє голосування стало першим великим проукраїнським кроком Конгресу за часів після повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також першим з 2024 року парламентським рішенням на підтримку України.

На засіданні Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі країни Євросоюзу дійшли згоди щодо необхідності продовження тимчасового захисту для українців після нинішньої дати його завершення - березня 2027 року.

Як пише "Європейська правда", єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер підтвердив намір Брюсселя продовжити правовий статус, який дає можливість українцям жити, працювати і навчатися у Євросоюзі, ще на рік.

Водночас Єврокомісія має намір обговорити це питання з Україною, а також врахувати думку країн, які прихистили найбільше українських біженців. Один з головних пунктів дискусії - чи будуть відмовляти у захисті чоловікам віком від 23 до 60 років. Така пропозиція вже лунала з боку низки членів ЄС, зокрема Німеччини і Польщі, де українців найбільше.

Для чоловіків, які вже мають у ЄС тимчасовий захист, змін статися не повинно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!