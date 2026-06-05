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Конгрес ухвалив великий пакет допомоги Україні та санкції проти Росії

Перше велике проукраїнське рішення у Палаті представників часів другої каденції Трампа.

Конгрес ухвалив великий пакет допомоги Україні та санкції проти Росії
Палата представників США
Фото: ukrinform.ua

Палата представників Конгресу США у четвер підтримала великий проукраїнський законопроєкт, який передбачає близько 8 мільярдів доларів на зброю для нашої держави, а також жорсткі санкції проти Кремля.

Як пише CNN, 226 конгресменів підтримали документ, попри заклики спікера Майка Джонсона цього не робити, щоб нібито не заважати Дональду Трампу проводити переговори про урегулювання російсько-української війни. Позицію керівництва своєї партії проігнорували одразу 18 республіканців.

Законопроєкт передбачає жорсткі санкції проти російського керівництва, нафтовидобувних та гірничих компаній, а також фінансових установ. Один з ключових пунктів документа - заборона на імпорт до США російської сирої нафти, а також митний тариф у розмірі 500% на російські товари.

Доля законопроєкту у Сенаті поки не є очевидною, хоча деякі високопоставлені республіканці у верхній палаті позиціонують себе як друзі України. Для ухвалення потрібно буде набрати 60 голосів.

Нинішнє голосування стало першим великим проукраїнським кроком Конгресу за часів після повернення Дональда Трампа у Білий дім, а також першим з 2024 року парламентським рішенням на підтримку України. 

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