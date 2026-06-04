Радник міністра оборони: Росія атакує щойно виготовленими «шахедами», а «іскандерів» у запасі - 180-250 ракет

Виробництво БпЛА і ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, вважає Безкрестнов.

Росія атакує Україну «шахедами», які лише кілька днів до того виготовили на заводі.

Про це повідомив радник міністра оброни Сергій Безкрестнов.

За його словами, 4 червня до Харкова прилетів «шахед», виготовлений практично кілька днів тому.

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«За датою виробництва можна побічно судити про запаси зброї у противника. «Шахеди» зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо з заводу. Балістичні ракети «Іскандер» 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія має запас «іскандерів» щонайменше 180-250 ракет», - розповів Безкрестнов.

Він додав, що російські «циркони» всі виготовлені цього року.

«Ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску ( 2026). С-400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року. Х-59 датовані 3 кварталом 2025 р.», - додав радник глави Міноборони.

Безкрестнов підсумував, що виробництво БпЛА і ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт.