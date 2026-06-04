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Радник міністра оборони: Росія атакує щойно виготовленими «шахедами», а «іскандерів» у запасі - 180-250 ракет

Виробництво БпЛА і ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт, вважає Безкрестнов.

Радник міністра оборони: Росія атакує щойно виготовленими «шахедами», а «іскандерів» у запасі - 180-250 ракет
уламки шахеда
Фото: facebook.com/oleksij.seketa.2025

Росія атакує Україну «шахедами», які лише кілька днів до того виготовили на заводі.

Про це повідомив радник міністра оброни Сергій Безкрестнов.

За його словами, 4 червня до Харкова прилетів «шахед», виготовлений практично кілька днів тому. 

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«За датою виробництва можна побічно судити про запаси  зброї у противника. «Шахеди» зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо з заводу. Балістичні ракети «Іскандер» 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія має запас «іскандерів» щонайменше 180-250 ракет», - розповів Безкрестнов.

Він додав, що російські «циркони» всі виготовлені цього року. 

«Ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску ( 2026). С-400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року. Х-59 датовані 3 кварталом 2025 р.», - додав радник глави Міноборони.

Безкрестнов підсумував, що виробництво БпЛА і ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт.

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