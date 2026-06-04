В Чернівцях затримали неповнолітнього за підозрою у підпалі автівок на замовлення

У Чернівцях поліцейські затримали 16-річного хлопця, підозрюваного у підпалі двох автівок на замовлення.

Про це повідомили в Національній поліції.

Інцидент трапився 3 червня, були підпалені дві автівки – «Mercedes Benz Atego» і «Mercedes-Benz 817D», які належать 50-річному чоловіку та 67-річній жінці .

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На місці правоохоронці встановили, що транспортні засоби умисно підпалили.

Зловмисником виявився 16-річний житель обласного центру. У його мобільному телефоні виявили листування щодо умисного підпалу за грошову винагороду.

Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування. Хлопця затримали.