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Мінгромад: Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки

Атака сталася під час виконання робіт на критично важливих логістичних напрямках.

Мінгромад: Російський дрон знищив 10 одиниць дорожньої техніки
знищена дорожня техніка
Фото: Мінгромад

4 червня під час російського обстрілу під удар потрапило місце проведення дорожніх робіт. Внаслідок прямого влучання безпілотника було повністю знищено 10 одиниць дорожньої техніки. 

Про це повідомило Мінгромад.

Працівники бригади не постраждали.

Цю спецтехніку залучали для ремонту автошляхів, які забезпечують транспортне сполучення між громадами, а також використовуються для гуманітарних рейсів і потреб оборони.

У міністерстві додали, що знищення автопарку відбулося під час виконання робіт на критично важливих логістичних напрямках. Але попри регулярні втрати обладнання та постійну небезпеку (від початку повномасштабного вторгнення десятки дорожників зазнали поранень, є загиблі), ремонтні роботи продовжують. 

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