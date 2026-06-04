Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна людина загинула, п'ятеро поранені на Дніпропетровщині через російські обстріли

Ворог майже 50 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

Одна людина загинула, п'ятеро поранені на Дніпропетровщині через російські обстріли
пошкоджене авто на Дніпропетровщині
Фото: телеграм-канал Олександра Ганжі

Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення від російських обстрілів Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог майже 50 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені будинок культури, приватна оселя, інфраструктура. Поранені чоловік та жінка. Потерпілі лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі понівечені приватні будинки, трактор. Загинула жінка. Одного чоловіка забраи до лікарні у важкому стані, ще один – у середньої тяжкості. 

У Криворізькому районі постраждала одна людина. Пошкоджені кафе та автівка. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies