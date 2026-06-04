Ворог майже 50 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення від російських обстрілів Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог майже 50 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджені будинок культури, приватна оселя, інфраструктура. Поранені чоловік та жінка. Потерпілі лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі понівечені приватні будинки, трактор. Загинула жінка. Одного чоловіка забраи до лікарні у важкому стані, ще один – у середньої тяжкості.

У Криворізькому районі постраждала одна людина. Пошкоджені кафе та автівка.