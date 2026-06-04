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Росіяни повторно атакували термінал Нової пошти у Дніпрі

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Росіяни повторно атакували термінал Нової пошти у Дніпрі
Пошкоджений термінал Нової пошти у Дніпрі
Фото: Нова пошта в Telegram

Ввечері 4 червня росіяни повторно атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі.

Про це компанія повідомила на сторінці в Telegram.

Під час атаки всі працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

"Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Ми оцінюємо масштаби руйнувань та робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб", - зазначили в Новій пошті.

Попри атаку, в Новій пошті заявили, що продовжують працювати. Компанія має резервні логістичні схеми, маршрути вже перебудували, затримок доставки не буде.

Напередодні ввечері в компанії повідомляли про атаку ворожого БПЛА в Дніпрі на цьому самому терміналі. Є пошкодження внаслідок атаки. Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали.

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