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Державна міжвідомча комісія дозволила ексгумацію польських воєнних поховань на Львівщині і Волині

Схвалили також дослідження поховань радянських військовослужбовців на території села Оліїв на Тернопільщині. 

Державна міжвідомча комісія дозволила ексгумацію польських воєнних поховань на Львівщині і Волині
проведення ексгумації на Тернопільщині, фото ілюстративне
Фото: Wojtek Jargiło/PAP

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій дозволила ексгумацію польських воєнних поховань.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Комісія розглянула клопотання спеціалізованих підприємств ТзОВ “Українська пам’ять” та ТзОВ “Спеціалізована установа “Волинські старожитності”. Дозволять ексгумувати військовослужбовців Війська Польського, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике (нині – вулиця Варшавська у Львові), а також триватимуть відповідні роботи у місцях поховань жителів колишніх сіл Острівки і Воля Островецька (нині – Рівненська сільська громада Волинської області), які загинули у серпні 1943 року.

Крім того, буде повторна ексгумація для відбору і аналізу ДНК останків 60 військовослужбовців Війська Польського, перепохованих у 2015-2016 роках на кладовищі міста Мостиська на Львівщині. 

Комісія схвалила також ексгумаційні дослідження поховань радянських військовослужбовців часів Другої світової війни на території села Оліїв на Тернопільщині. 

  • Посол України в Польщі Василь Боднар раніше заявив, що обидві держави продовжать спільні пошуково-ексгумаційні роботи. Вони заплановані вже найближчими місяцями в обох країнах. 
  • Польща має значний запит на проведення ексгумацій в Україні. Водночас Україна в червні також розпочне пошукові роботи на території Польщі. Обсяг і кількість таких робіт з польського боку більша. 
  • Також наша держава працює над тим, щоб перепоховати на Батьківщині частину українських діячів, похованих у Польщі. Як повідомив Боднар, триває робота над списками.
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