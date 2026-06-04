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Міністр освіти: Математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ

Тестові завдання повністю відповідають межам шкільної програми, а певна їх частина охоплює рівень лише 5–7 класів, заявив Лісовий.

Міністр освіти: Математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ
міністр освіти Оксен Лісовий
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий озвучив свою позицію щодо дискусії довкола математики як обов’язкового складника Національного мультипредметного тесту.

Як ідеться в дописі міністра на фейсбуці, метою цієї вимоги не є перетворення кожного випускника на математика. Головне завдання предмета — формування навичок, необхідних для сучасної вищої освіти та успішної кар'єри: логічного мислення, вміння працювати з даними, аналізувати інформацію, помічати закономірності та ухвалювати зважені рішення.

Лісовий зауважив, що тестові завдання повністю відповідають межам шкільної програми, а певна їх частина охоплює рівень лише 5–7 класів. 

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«Для подолання порогового бала достатньо набрати лише 5 тестових балів. Тобто йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність. На жаль, результати міжнародного дослідження PISA-2022 показали, що понад 40% українських підлітків не досягають навіть базового рівня математичної грамотності. Для нас це сигнал не знижувати вимоги, а навпаки — підвищувати якість навчання та підтримувати учнів у здобутті потрібних знань і навичок», - заявив очільник Міносвіти.

Лісовий підкреслив, що дослідження свідчать, що саме результати з української мови та математики найкраще прогнозують подальшу успішність студентів у закладах вищої освіти. 

«Тому математика у вступних випробуваннях — це не бар’єр, а важливий інструмент оцінювання готовності до навчання. Особливо актуально це сьогодні, коли технології та штучний інтелект дедалі більше впливають на наше життя. У світі, де даних стає більше щодня, уміння критично мислити, аналізувати інформацію та працювати з цифрами стає важливою компетентністю для кожної людини», - написав міністр.

Він додав, що математика має залишатися обов’язковим складником вступу до українських університетів.

  • Днями у Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть зменшити кількість предметів у НМТ, зокрема, забрати математику, залишити обов’язковими два предмети: українському мову та історію України. Третій предмет буде на вибір вступника.
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