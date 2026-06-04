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Депутати "Слуги народу" допускають відставку міністра освіти Лісового

Заплановано кадрове питання, але невідомо, яке саме. 

Депутати "Слуги народу" допускають відставку міністра освіти Лісового
Оксен Лісовий
Фото: Зоряна Стельмах

У попередньому порядку денному Верховної Ради на наступний тиждень стоїть кадрове питання – без прізвища.

Про це повідомили джерела LB.ua у Верховній Раді.

“Так, я думаю, що можлива відставка міністра освіти та науки Оксена Лісового, навколо цього вже було багато розмов. Наступника поки не буде, бо звільнити когось Рада може легко, а от призначити – зовсім інше питання”, – розповів LB.ua один з депутатів “Слуги народу”.

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Ще один співрозмовник додав, що “кадрове питання стоїть у попередньому порядку денному засідання Ради наступного тижня. Правда, без прізвища”.

Інше джерело пояснило, що “підстав для відставки багато. Насправді у нього справді там бардак у міністерстві, але йому різні групи впливу часто закидають прямо протилежні речі”.

“Теоретично відставка можлива. Та вже багато накопичилось претензій – від шкільної реформи до об’єднання вузів”, – наголосив ще один впливовий політик зі «Слуги народу».

Ще один нардеп у фракції додав, що претензії до міністра варто розглядати в ширшому контексті. 

“Та по-перше, освіта взагалі в важкій ситуації – хто б не був, будуть претензії. Типове бажання депутата, щоб у його селі не закривали школу і у його місті не закривали університет, навіть якщо там вчиться по 10 людей. Ну, і в комунікаціях може Оксен і дійсно був не найкращий”, – зазначило джерело.

Ще один член фракції вважає, що “якщо буде відставка, то нарешті вся країна нап’ється від радості”. 

  • Оксен Лісовий очолив міністерство освіти і науки в 2023 році. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжував виконувати обов'язки директора МАН України. Він очолював цей Національний центр з 2020 року.
  • Лісовий зберіг посаду міністра після заміни прем'єр-міністра з Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко.
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