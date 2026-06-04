Депутати "Слуги народу" допускають відставку міністра освіти Лісового

У попередньому порядку денному Верховної Ради на наступний тиждень стоїть кадрове питання – без прізвища.
Про це повідомили джерела LB.ua у Верховній Раді.
“Так, я думаю, що можлива відставка міністра освіти та науки Оксена Лісового, навколо цього вже було багато розмов. Наступника поки не буде, бо звільнити когось Рада може легко, а от призначити – зовсім інше питання”, – розповів LB.ua один з депутатів “Слуги народу”.
Ще один співрозмовник додав, що “кадрове питання стоїть у попередньому порядку денному засідання Ради наступного тижня. Правда, без прізвища”.
Інше джерело пояснило, що “підстав для відставки багато. Насправді у нього справді там бардак у міністерстві, але йому різні групи впливу часто закидають прямо протилежні речі”.
“Теоретично відставка можлива. Та вже багато накопичилось претензій – від шкільної реформи до об’єднання вузів”, – наголосив ще один впливовий політик зі «Слуги народу».
Ще один нардеп у фракції додав, що претензії до міністра варто розглядати в ширшому контексті.
“Та по-перше, освіта взагалі в важкій ситуації – хто б не був, будуть претензії. Типове бажання депутата, щоб у його селі не закривали школу і у його місті не закривали університет, навіть якщо там вчиться по 10 людей. Ну, і в комунікаціях може Оксен і дійсно був не найкращий”, – зазначило джерело.
Ще один член фракції вважає, що “якщо буде відставка, то нарешті вся країна нап’ється від радості”.
- Оксен Лісовий очолив міністерство освіти і науки в 2023 році. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжував виконувати обов'язки директора МАН України. Він очолював цей Національний центр з 2020 року.
- Лісовий зберіг посаду міністра після заміни прем'єр-міністра з Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко.