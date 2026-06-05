Трамп схвально відреагував на лист Зеленського Путіну

Обидва отримали від господаря Білого дому характеристику "хороші люди".

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі вперше прокоментував відкритий лист, який Президент України Володимир Зеленський адресував російському диктатору Путіну.

За словами американського лідера, розмови про особисту зустріч двох політиків викликають у нього радість. Трамп назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми з двох неймовірних країн".

Республіканець також наголосив на ключовій ролі Америки у тому, що переговори про припинення російсько-української війни можуть перейти на найвищий рівень.

"Було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть цю війну", - додав Трамп.

У листі до Путіна Володимир Зеленський наголошує на потребі залучити до переговорів про урегулювання війни Сполучені Штати та Європу, які можуть виступати реальними гарантами безпеки.