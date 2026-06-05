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Трамп схвально відреагував на лист Зеленського Путіну

Обидва отримали від господаря Білого дому характеристику "хороші люди".

Трамп схвально відреагував на лист Зеленського Путіну
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 2025 рік
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі вперше прокоментував відкритий лист, який Президент України Володимир Зеленський адресував російському диктатору Путіну.

За словами американського лідера, розмови про особисту зустріч двох політиків викликають у нього радість. Трамп назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми з двох неймовірних країн".

Республіканець також наголосив на ключовій ролі Америки у тому, що переговори про припинення російсько-української війни можуть перейти на найвищий рівень. 

"Було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть цю війну", - додав Трамп.

У листі до Путіна Володимир Зеленський наголошує на потребі залучити до переговорів про урегулювання війни Сполучені Штати та Європу, які можуть виступати реальними гарантами безпеки. 

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