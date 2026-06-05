За добу на фронті відбулося 273 боєзіткнення, найбільше - на Покровському і Гуляйпільському напрямках

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили ворога, два пункти управління та три артилерійські засоби.

Розпочалася 1563 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб СЗУ.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.