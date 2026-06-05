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Росія вдарила по підприємству "Яготинське" в Броварському районі. Є жертви й поранені

Рятувальна операція триває. 

Росія вдарила по підприємству "Яготинське" в Броварському районі. Є жертви й поранені
Росіяни вдарили по заводу Яготинське
Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки 5 червня в Броварському районі Київської області загинули четверо людей, четверо поранені. Ворог атакував дронами цивільне підприємство. 

Двох вцілілих працівників рятувальники деблокували. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. 

"Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях", – сказав він. 

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Спершу була інформація про одну жертву, згодом кількість убитих зросла до чотирьох. 

Судячи з фото ДСНС, постраждало підприємство "Яготинське", що виготовляє молочні продукти.

Пошкоджено завод молокопродуктів Яготинське
Фото: ДСНС в Facebook
Пошкоджено завод молокопродуктів Яготинське

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