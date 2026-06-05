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МЗС Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна в Азовському морі

За даними відомства, загинули 5 і поранені 3 громадянина Азербайджану.

МЗС Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна в Азовському морі
Фото: report.az

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна Natra і Zirkon в Азовському морі. 

“Сьогодні вночі було здійснено атаки дронами на два іноземні вантажні судна, на борту яких загалом перебували 25 громадян Азербайджану. Хочемо зазначити, що ці судна не належать державі Азербайджан”, – повідомив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде.

Він додав, що за інформацією, отриманою від російської сторони, внаслідок атаки загинули 5 громадян Азербайджану, ще 3 дістали поранення. Поранених госпіталізували до міської лікарні Єйська.

Гаджизаде зазначив, що наразі Міністерство закордонних справ координує дії з відповідними державними органами Азербайджану, дипломатичними представництвами країни, а також уповноваженими органами відповідних держав. Кілька співробітників посольства Азербайджану в Росії вирушили на місце події. 

Він додав, що питання стану громадян, їхнього повернення до країни та надання необхідної консульської допомоги перебувають під контролем.

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