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«Білі янголи» евакуювали ще 12 людей із прикордонних громад Сумщини

Серед евакуйованих троє дітей.

«Білі янголи» евакуювали ще 12 людей із прикордонних громад Сумщини
евакуація цивільних із прикордоння Сумщини
Фото: скріншот з відео Нацполіції

Поліцейський спецпідрозділ «Білі янголи» вивезли у безпечніші місця 12 мешканців прикордонних громад Сумської області, серед яких троє дітей.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

З Буринської громади поліцейські евакуювали десятьох осіб. Серед них — діти віком 2, 10 та 14 років, а також літні люди віком від 60 до 80 років.

Крім того, ще двох мешканців Річківської громади віком 79 та 84 роки правоохоронці доставили до безпечнішого місця проживання.

Під час евакуації співробітники поліції допомогли людям перевезти особисті речі, забезпечили супровід безпечним маршрутом та доправили евакуйованих до місць тимчасового перебування.

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