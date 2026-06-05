Серед них ті, хто були в полоні з 2022 року. Зокрема, оборонці Маріуполя.

Ще 185 українських захисників сьогодні, 5 червня, повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

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Фото: Зоряна Стельмах

“Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі”, – написав глава держави.

Координаційни штаб зазначив, що більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Коордштаб висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому українців.

Валерій, який потрапив у полон 2,8 року тому на Донеччині, радіє, що вже зідзвонився з сином.

«Сину 29 років, сам ростив його», — ділиться чоловік.

Каже, триматися допомагала воля та характер.

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«Але хлопці наші там, багато. Зі мною в камері були однолітки мого сина, я так по-батьківськи сподівався, що їх обміняють», — розповідає чоловік.

Євген, який у полоні пробув із літа 2023 року, каже, триматися допомагала надія.

«Не віриться. так чекав цього. Кожен обмін за хлопців було радісно. Тепер вже вдома. Чекає мене син, невістка, жінка. Дуже скучав по ним. І вас усіх дуже радий бачити», — ділиться Євген.

Фото: Зоряна Стельмах

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі .

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах