Politico: Країни НАТО обговорюють виділення Україні 70 млрд євро військової допомоги

Рішення має бути на саміті Альянсу в Анкарі.

Члени НАТО розглядають можливість затвердити нове фінансове зобов'язання на військову допомогу Україні у розмірі 70 мільярдів євро.

Офіційно про це рішення планують оголосити на саміті в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, пише Politico.

Ініціативу минулого місяця запропонувала Німеччина. Документ передбачає створення нового механізму для збільшення прозорості фінансування. Це пов'язано з тим, що деякі країни незадоволені нерівномірним розподілом витрат на підтримку Києва.

Нова ціль фінансування не складатиметься винятково зі свіжих коштів. За пропозицією, 30 мільярдів євро надійдуть із уже погодженого дворічного кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро, а ще 40 мільярдів євро виділять через двосторонні зобов'язання держав. Проте деякі партнери, зокрема міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стеренгард, закликають країни не заміщувати двосторонню допомогу грошима від ЄС, а виділяти її додатково до вказаної суми.

Обговорення цієї ініціативи перебуває на початковій стадії. Узгодити остаточне рішення міністри оборони Альянсу спробують на зустрічі наприкінці червня.

Питання підтримки України набуло особливої гостроти, оскільки за адміністрації Дональда Трампа США майже повністю припинили нову військову допомогу і лише продають Києву зброю, яку фінансують інші союзники. Згідно зі звітом Кільського інституту, з січня по квітень європейські країни виділяли Україні по 2 мільярди євро на місяць (торік за цей же період було 2,4 мільярда), тоді як від США за цей час військової допомоги не зафіксували.