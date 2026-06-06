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Розвідка: ЄС готує масштабне оновлення системи безпеки та обміну розвідданими на тлі загроз

Остаточний варіант нової Стратегії безпеки ЄС буде представлений влітку 2026 року.

Розвідка: ЄС готує масштабне оновлення системи безпеки та обміну розвідданими на тлі загроз
Фото: СЗРУ

Євросоюз розглядає можливість посилення ролі Розвідувально-ситуаційного центру ЄС у межах підготовки нової Європейської стратегії безпеки на тлі зовнішніх загроз.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗРУ, Європейська служба зовнішньої діяльност працює над реформами, які мають зміцнити координаційну роль EU INTCEN у системі обміну розвідувальною інформацією між державами-членами та інституціями Євросоюзу.

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Очікується, що остаточний варіант нової Стратегії безпеки буде підготовлений та представлений влітку 2026 року.

Зазначається, що документ передбачатиме ширше розуміння безпеки, яке охоплюватиме не лише оборонну сферу, а й економічну безпеку, стійкість ланцюгів постачання, а також співпрацю з державами-партнерами за межами ЄС.

Стратегія міститиме оцінку ключових геополітичних загроз, аналіз поточного стану європейської безпеки та дорожню карту подальших дій.

У межах реформування пропонується створити в структурі EU INTCEN окремий кадровий підрозділ та власну ІТ-інфраструктуру. Це має підвищити організаційну самостійність центру, пришвидшити обробку інформації та покращити технічні можливості для взаємодії з національними спецслужбами країн-членів ЄС.

Водночас наголошується, що EU INTCEN не отримає власних оперативних розвідувальних повноважень і не здійснюватиме самостійний збір інформації. 

Центр і надалі працюватиме на основі даних, які добровільно надаватимуть розвідувальні та безпекові служби держав-членів.

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