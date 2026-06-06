Після відбиття нападу американській війська завдали удару у відповідь.

Центральне командування збройних сил США повідомило про збиття чотирьох іранських безпілотників-камікадзе, які становили загрозу для судноплавства в Ормузькій протоці.

Згодом американські військові завдали удару по радіолокаційних станціях ісламської республіки для запобігання майбутнім дроновим атакам.

Чергова ескалація між США та Іраном сталася на тлі відсутності прогресу у переговорному процесі. За останніми заявами з Тегерана, мирної угоди не передбачається, поки Вашингтон не погодиться розморозити іранські підсанкційні активи.