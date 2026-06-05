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Іран виступив на підтримку «Хезболли»

Від Ізраїлю вимагають вивести війська з півдня Лівану.

Іран виступив на підтримку «Хезболли»
бійці "Хезболли"
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Іран підтвердив свою підтримку ліванського угруповання «Хезболла» та висунув вимогу до Ізраїлю вивести війська з півдня Лівану. 

Це ускладнює підписання ширшої мирної угоди між США та Іраном, яка має покласти край регіональній війні та відновити судноплавство через Ормузьку протоку, пише Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що припинення війни в Лівані має супроводжуватися виведенням ізраїльських сил з окупованих територій. Він підкреслив, що доля війни між Іраном та американо-ізраїльською стороною невіддільна від битви в Лівані.  

Ці заяви пролунали після того, як лідер «Хезболли» відкинув запропонований Штатами пакт про припинення вогню між Ізраїлем та урядом Лівану, оскільки документ не передбачав виведення ізраїльських військ.

Спікер парламенту Лівану погодився на відведення сил «Хезболли» з півдня країни за умови одночасного виходу ізраїльських військ.

Зі свого боку президент Лівану Жозеф Аун звинуватив іранський Корпус вартових ісламської революції у використанні Лівану як розмінної монети в переговорах зі США та назвав це неприйнятним.

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