США ввели санкції проти мережі, яка контрабандою вивозила іранський газ

Зловмисники маскували паливо під оманський газ та постачали його до Південної та Східної Азії.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі людей, компаній і танкерів, які займалися контрабандою зрідженого нафтового газу з Ірану.

Вони маскували паливо під оманський газ та постачали його до Південної та Східної Азії, пише Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа продовжує регулярно розширювати обмеження проти Тегерана, щоб посилити тиск на країну на тлі переговорів щодо врегулювання конфлікту. Новий пакет санкцій стосується 12 юридичних осіб: п'ять із них базуються на Маршаллових Островах, чотири — в ОАЕ, а одна — в Китаї.

Також під санкції потрапили шість танкерів для перевезення зрідженого газу, зокрема чотири судна під прапором Панами.

За даними Мінфіну США, учасники мережі використовували підставні фірми в ОАЕ та Китаї, а також іноземні банківські рахунки. Це дозволяло їм перевозити мільйони барелів іранського газу та приховувати його походження, щоб обходити американські заборони.

Крім того, США запровадили обмеження проти іранського обмінного пункту Mehrdad Geramian Nik and Partners Co та його керівництва. За інформацією американської влади, ця установа переказала сотні мільйонів доларів в іноземній валюті в інтересах підсанкційних іранських банків.