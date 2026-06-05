Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

США ввели санкції проти мережі, яка контрабандою вивозила іранський газ

Зловмисники маскували паливо під оманський газ та постачали його до Південної та Східної Азії.

США ввели санкції проти мережі, яка контрабандою вивозила іранський газ
санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі людей, компаній і танкерів, які займалися контрабандою зрідженого нафтового газу  з Ірану. 

Вони маскували паливо під оманський газ та постачали його до Південної та Східної Азії, пише Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа продовжує регулярно розширювати обмеження проти Тегерана, щоб посилити тиск на країну на тлі переговорів щодо врегулювання конфлікту.  Новий пакет санкцій стосується 12 юридичних осіб: п'ять із них базуються на Маршаллових Островах, чотири — в ОАЕ, а одна — в Китаї.  

Також під санкції потрапили шість танкерів для перевезення зрідженого газу, зокрема чотири судна під прапором Панами.

За даними Мінфіну США, учасники мережі використовували підставні фірми в ОАЕ та Китаї, а також іноземні банківські рахунки. Це дозволяло їм перевозити мільйони барелів іранського газу та приховувати його походження, щоб обходити американські заборони.  

Крім того, США запровадили обмеження проти іранського обмінного пункту Mehrdad Geramian Nik and Partners Co та його керівництва. За інформацією американської влади, ця установа переказала сотні мільйонів доларів в іноземній валюті в інтересах підсанкційних іранських банків.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies