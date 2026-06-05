Європейські компанії масово залишають Кубу через набуття чинності санкцій США

З 5 травня бізнес із ЄС, який працює на Кубі, ризикує зіткнутися із заморожуванням активів або блокуванням доступу до фінансової системи США.

Через посилення американського ембарго європейські компанії — від іспанських готелів до німецьких судноплавних ліній — згортають свою діяльність на острові, пише Politico.

Найсильнішого удару зазнали іспанські готельні групи Meliá та Iberostar. Протягом десятиліть курорти на кубинських пляжах були головною частиною їхнього глобального портфоліо. Проте за останні кілька тижнів готельні групи позбулися управління і брендів на десятках об'єктів. У Meliá причиною такого рішення назвали геополітичні, соціальні, правові й економічні зміни.

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Іспанські готелі пішли з ринку якраз напередодні запровадження президентом США Дональдом Трампом нових санкцій. Вони спрямовані проти іноземних компаній, які співпрацюють із кубинськими державними структурами, особливо з військовим конгломератом GAESA.

Під загрозою опинився весь Євросоюз, який є найбільшим торговельним партнером і головним джерелом іноземних інвестицій для Куби. Щоб уникнути обмежень, європейські компанії у сферах судноплавства, логістики, енергетики та сільського господарства терміново позбуваються своїх активів на острові.

Зокрема, минулого місяця французький судноплавний гігант CMA CGM та німецька компанія Hapag-Lloyd зупинили перевезення до Куби та назад. На ці компанії припадало приблизно 60% обсягу кубинського вантажопотоку. Крім того, під особливим ризиком опинилися німецькі групи в енергетичному секторі країни.

Нові обмеження б'ють по Кубі в момент глибокої фінансової кризи і постійних вимкнень світла, через що потік туристів стрімко падає. Якщо у 2018 році острів відвідали 4,7 мільйона іноземців, то минулого року — лише 1,9 мільйона. За даними кубинської статистики, падіння триває: у квітні 2026 року зафіксували всього 30 551 прибуття туристів.

Окрім туризму, під загрозою опинилося виробництво відомого рому Havana Club — це спільне підприємство французького алкогольного гіганта Pernod Ricard та державної компанії Cuba Ron. У Pernod Ricard наразі не прокоментували, як санкції вплинуть на їхню роботу.

Попри фінансові втрати бізнесу, європейські уряду та інституції ЄС уникають прямого конфлікту з Вашингтоном. Влада Іспанії, Франції та Німеччини обмежилася заявами про те, що вони «уважно стежать» за ситуацією. Представник Єврокомісії повідомив, що відомство лише заохочує «конструктивний діалог» між Вашингтоном і Гаваною. Така пасивність уже викликала критику з боку деяких європейських депутатів, які закликають захистити стратегічну автономію ЄС та інтереси європейських компаній.