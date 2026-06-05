Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСвіт

Bloomberg: лідери Британії, Німеччини і Франції зустрінуться із Зеленським для обговорення мирних переговорів

Ймовірно, зустріч відбудеться в неділю у Великій Британії, однак графік поки не відомий.

Bloomberg: лідери Британії, Німеччини і Франції зустрінуться із Зеленським для обговорення мирних переговорів
Візит Зеленського до Лондону
Фото: Офіс президента

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими вихідними для обговорення шляхів залучення Росії до мириних переговорів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, зустріч попередньо запланована на вечір неділі у Великій Британії, однак графік може бути змінений.

Реклама

Зазначається, що нова дипломатична ініціатива ґрунтується на спробах активізувати процес припинення війни та залучення сторін до переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що відповідна зустріч із Президентом України відбудеться найближчими днями.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти", – заявив Макрон під час виступу на саміті ЄС та Західних Балкан у Чорногорії.

За даними Bloomberg, новий дипломатичний поштовх також пов’язують із пропозицією Зеленського щодо відновлення мирних переговорів із Володимиром Путіним, яку було передано у форматі відкритого листа.

Водночас, як зазначається, мирний процес за участі США фактично зайшов у глухий кут, а європейські лідери розглядають можливість активнішої ролі у переговорах.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Європа має брати на себе більшу відповідальність у врегулюванні війни.

"В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у Трампа немає на це часу. Він занадто зайнятий Ормузькою протокою, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни", – сказав він.

Намагання змусити Європу очолити нові мирні переговори викликали настороженість у деяких країн. За словами осіб, обізнаних у цьому питанні, на нещодавній зустрічі послів ЄС країни Балтії заявили, що блок повинен діяти обережно. Інші висловилися за те, щоб до початку будь-яких нових зусиль провести додаткові обговорення цього питання, зауваживши про закриту зустріч на умовах анонімності.

Ще одним питанням, яке розділяє ЄС, є те, чи призначати спеціального посланця ЄС для переговорів з Путіним. Такі країни як Австрія висловили зацікавленість у цьому під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ блоку. Але інші попередили, що така посада може зіграти на руку Росії.

"Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. Вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні — давайте не потрапляти в цю пастку", — сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies