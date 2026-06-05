Bloomberg: лідери Британії, Німеччини і Франції зустрінуться із Зеленським для обговорення мирних переговорів

Ймовірно, зустріч відбудеться в неділю у Великій Британії, однак графік поки не відомий.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими вихідними для обговорення шляхів залучення Росії до мириних переговорів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, зустріч попередньо запланована на вечір неділі у Великій Британії, однак графік може бути змінений.

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Зазначається, що нова дипломатична ініціатива ґрунтується на спробах активізувати процес припинення війни та залучення сторін до переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що відповідна зустріч із Президентом України відбудеться найближчими днями.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти", – заявив Макрон під час виступу на саміті ЄС та Західних Балкан у Чорногорії.

За даними Bloomberg, новий дипломатичний поштовх також пов’язують із пропозицією Зеленського щодо відновлення мирних переговорів із Володимиром Путіним, яку було передано у форматі відкритого листа.

Водночас, як зазначається, мирний процес за участі США фактично зайшов у глухий кут, а європейські лідери розглядають можливість активнішої ролі у переговорах.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Європа має брати на себе більшу відповідальність у врегулюванні війни.

"В ЄС хтось має взяти на себе ініціативу, у Трампа немає на це часу. Він занадто зайнятий Ормузькою протокою, і Європа має взяти на себе роль у припиненні війни", – сказав він.

Намагання змусити Європу очолити нові мирні переговори викликали настороженість у деяких країн. За словами осіб, обізнаних у цьому питанні, на нещодавній зустрічі послів ЄС країни Балтії заявили, що блок повинен діяти обережно. Інші висловилися за те, щоб до початку будь-яких нових зусиль провести додаткові обговорення цього питання, зауваживши про закриту зустріч на умовах анонімності.

Ще одним питанням, яке розділяє ЄС, є те, чи призначати спеціального посланця ЄС для переговорів з Путіним. Такі країни як Австрія висловили зацікавленість у цьому під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ блоку. Але інші попередили, що така посада може зіграти на руку Росії.

"Це пастка, в яку Росія хоче, щоб ми потрапили, щоб ми обговорювали, хто з ними розмовляє. Вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні — давайте не потрапляти в цю пастку", — сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни проти України.