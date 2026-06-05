Іяда Аг Галі розшукують кілька країн африканського регіону, а також США та Міжнародний кримінальний суд.

Керівна військова хунта Малі запропонувала винагороду в розмірі 3,5 мільйона доларів за інформацію, яка призведе до арешту або вбивства Іяда Аг Галі, який очолює сахельське відділення терористичного угруповання “Аль-Каїда”, що розпочало масштабний наступ у квітні.

Про це повідомляє DW.

Галі, керівника “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульмані” (JNIM), розшукують кілька країн африканського регіону Сахель, деякими з яких керують військові хунти.

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У квітні JNIM об'єднала зусилля з повстанцями туарегів, щоб здійснити найбільший напад на уряд Малі за понад десять років. Унаслідок кількох майже одночасних нападів загинуло кілька людей, зокрема міністр оборони Малі Садіо Камара.

JNIM є найбільшим ісламістським угрупованням, яке бореться з хунтами в Сахелі, де діють численні екстремістські ісламістські та сепаратистські угруповання.

Галі, найбільш розшукувана людина в регіоні, є колишнім малійським дипломатом і повстанцем туарегів. Туареги – це напівкочова корінна етнічна група, яка проживає переважно в країнах пустелі Сахара.

Галі також розшукують Сполучені Штати та Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Міністерство безпеки Малі запропонувало 2 мільярди франків КФА (3,5 мільйона доларів) за інформацію, яка допоможе “захопити або нейтралізувати” Галі. Міністерство також запропонувало 2,5 мільйона доларів за одного з його заступників, Амаду Куффу, а також готівку за інформацію про двох лідерів повстанців туарегів.

“Ці особи активно розшукуються владою за їхню ймовірну причетність до планування, організації та здійснення терористичних актів, які загрожували безпеці людей та їхнього майна на території країни”, – йдеться у заяві, яка транслювалася по національному телебаченню.

Фото: DW Регіон Сахель в Африці

Історія насильства у Малі

Малі, якою з моменту перевороту 2020 року править військова хунта, протягом останніх 15 років бореться з екстремістським ісламістським насильством та сепаратистськими повстаннями.

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Заворушення в основному очолюють JNIM та філії групи “Ісламська держава”, але також активні злочинні угруповання та повстанські групи туарегів.

Військові правителі Малі захопили владу, пообіцявши відновити безпеку у сахельській державі.

На чолі з генералом Ассімі Гоїтою хунта застосувала жорсткі репресії проти критиків та розпустила політичні партії. Вона також вигнала з країни війська Франції, яка раніше була колонізатором країни, а згодом – партнером з безпеки. Малі натомість прийняла російські війська.

Спочатку військові обіцяли передати владу цивільному уряду до березня 2024 року. Але торік у липні військова влада надала Гоїті п'ятирічний президентський термін, який може бути поновлений “стільки разів, скільки необхідно” без проведення виборів.