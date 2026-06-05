Макрон анонсував зустріч «Коаліції охочих» у Парижі в липні

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 5 червня, оголосив, що запросив союзників України, учасників «коаліції охочих», взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії, яке відбудеться в Парижі 14 липня.

Як пише видання Politico, про це французький лідер сказав, виступаючи на полях саміту ЄС – Західні Балкани в Монтенегро.

За його словами, країни «коаліції охочих» обговорять подальшу підтримку України та візьмуть участь у щорічному французькому військовому параді.

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«Коаліція охочих», яку очолюють Франція та Велика Британія, є неформальним об’єднанням понад 30 держав, метою якого є надання Україні гарантій безпеки у разі досягнення режиму припинення вогню.

Макрон прокоментував і лист президента України Володимира Зеленського, якого він вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну із закликом розпочати мирні переговори.

Французький президент позитивно оцінив цей крок, назвавши його «хорошою ініціативою».

«Сьогодні саме Україна і Росія можуть сформувати основу для припинення вогню та мирного плану. Європейці можуть допомогти, оскільки саме ми робимо найбільший внесок у підтримку воєнних зусиль України», – сказав Макрон журналістам.

Він наголосив, що європейські країни повинні бути присутніми за столом переговорів, оскільки саме вони безпосередньо відчуватимуть наслідки будь-якої мирної угоди між Україною та Росією для безпеки континенту.

Також французький президент повідомив, що зустрінеться із Зеленським найближчими днями. Цим він фактично підтвердив інформацію про те, що українського лідера запросили взяти участь у саміті «Групи семи», який відбудеться пізніше цього місяця.