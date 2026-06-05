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Президент Колумбії звинуватив Вашингтон у союзі з “наркоторговцями”, з якими він нібито бореться

Він розкритикував Дональда Трампа за підтримку кандидата від ультраправих на посаду його наступника.

Президент Колумбії звинуватив Вашингтон у союзі з “наркоторговцями”, з якими він нібито бореться
Фото: EPA/UPG

Президент Колумбії, який йде з посади, Густаво Петро звинуватив Вашингтон у союзі з “наркоторговцями”, з якими він нібито бореться. Про це пише France24.

Він розкритикував свого американського колегу Дональда Трампа за підтримку кандидата від ультраправих на посаду його наступника.

Трамп підтримує адвоката Абелардо де ла Еспріелью, який має жорстку риторику і протистоїть лівому сенатору на президентських виборах у Колумбії.

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47-річний де ла Еспріелья заробив статок, представляючи інтереси воєнізованих формувань, що займаються наркоторгівлею, шахраїв та зірок футболу.

Він несподівано переміг у першому турі президентських виборів лівого сенатора Івана Сепеду, союзника Петро. Другий тур відбудеться 21 червня.

У вівторок Трамп підтримав Де ла Еспріелью, посилаючись на його “величезні досягнення в житті та політичну підтримку його особисто”.

Петро, лідер лівого крила Колумбії, розкритикував втручання Трампа в кампанію. Трамп намагався вплинути на кілька нещодавніх виборів у Латинській Америці, підтримуючи правих кандидатів із жорсткою риторикою щодо злочинності та міграції проти лівих, яких він називає марксистами.

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