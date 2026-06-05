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У США знайшли вбитим актора Джеймса Генді, який зіграв у “Джуманджі” та “Топ Ган: Маверік”

Чоловіка зарізали, у злочині підозрюють 44-річного Майкла Гледхілла – сина дівчини актора.

У США знайшли вбитим актора Джеймса Генді, який зіграв у “Джуманджі” та “Топ Ган: Маверік”
Джеймс Генді
Фото: Netflix

Американського актора Джеймса Генді, відомого ролями у фільмах “Джуманджі” та “Топ Ган: Маверік”, знайшли зарізаним у його будинку в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію.

Генді, якому був 81 рік, знайшли у середу без свідомості в палісаднику свого будинку в Тарзані у штаті Каліфорнія з кількома ножовими пораненнями в груди.

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За підозрою у вбивстві заарештували 44-річного Майкла Гледхілла – сина дівчини актора.

Правоохоронці виїхали на виклик про “невстановлену подію” після того, як заявник зателефонував на службу 911 і сказав поліції: “Я син людський, я щойно вбив людину гріха”.

Після арешту Гледхілла доставили до в'язниці Ван-Найса та затримали за обвинуваченням в одному пункті вбивства, а суму застави встановили у розмірі 2 мільйонів доларів.

Хоча Генді рідко отримував головні ролі, актор мав у своєму доробку довгий список робіт, зокрема у включаючи “NYPD Blue”, “K-9”, “Закон і порядок”, “CSI: Нью-Йорк”, “Логан”, “Касл”, “NCIS”, “Західне крило”, “Арахнофобія”, “Секретні матеріали” та “Вона написала вбивство”.

Його останньою роллю в кіно став фільм 2022 року “Top Gun: Maverick”, де він зіграв Джиммі, бармена, який працює з персонажкою Дженніфер Коннеллі.

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