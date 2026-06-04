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Виставка Олекси Манна відкриється у Брно

Роботи експонуватимуть до кінця літа

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Виставка Олекси Манна відкриється у Брно
Виставка Олекси Манна відкриється у Брно

8 червня в галереї Nadace Partnerství в чеському Брно відкривається виставка “Питання стабільності” художника Олекси Манна. 

“Унікальний візуальний всесвіт сучасного ужгородського художника Олекси Манна піднімаʼ питання стабільності, пам'яті та трансформації світу під час війни. Виставка представить потужні образи на межі сюрреалізму, графічних романів та сучасного мистецтва”, – йдеться в описі на сайті галереї.

Виставка триватиме до 31 серпня 2026 року. 

Олекса Манн – український художник, брав участь у більш ніж сотні виставок в Україні і за кордоном. Автор багатьох живописних та графічних проєктів, обʼєктів і інсталяцій.

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