У Німеччині відкрилась персональна виставка Аліни Клейтман

Після показу в німецькому Фрідріхсгафені виставку представлять у Харкові

3 липня у Kunstverein Friedrichshafen відкрилася перша персональна музейна виставка української художниці Аліни Клейтман «Межа чутливості», повідомляють організатори. Виставка триватиме до 30 серпня. А в жовтні буде представлена у Харкові.

Як йдеться в описі, «Межа чутливості» порушує теми насильства, війни, травми та образності колективної пам'яті. У центрі експозиції — нові відеороботи та скульптури, присвячені психологічним, політичним і соціальним наслідкам війни. Клейтман звертається до візуальних мов, пов'язаних із квір-культурою, БДСМ-естетикою та боді-горором.

У відео «Are u tired?» («Ти втомився?») Клейтман порушує моральні питання про сприйняття війни через фетишизований й сексуалізований допит: «Чи справді демократичні моральні цінності є свідомим і щирим вибором людини? Чи десь у глибинах свідомості усе ж таки ця людина може від них відмовитися заради власного добробуту?».

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«Thank you, Daddy!» («Дякую тобі, таточку!») — відеоробота, про те як етичні переконання перетворюються на ресурс для монетизації в сучасному капіталістичному світі і стають продуктом, який можна вигідно запропонувати ринку.

«Cradle of Democracy» (Зародження демократії») — відео, яке порушує питання досконалості демократії в сучасному світі та деідеалізує управлінські системи.

Представлені скульптури зображені як гібридні тіла людей та тварин. Вони уособлюють страх, безпорадність та спротив. Показують, як насильство закарбовується в тілах, образах і колективній уяві. Для їх створення Клеман використала патологоанатомічні мішки для тіл і білу бронзу, яка символізує екстрену допомогу, захист та руйнування.

Раніше ці роботи представили на ярмарку LISTE Art Basel 2026. Після Німеччини, виставку покажуть у Харкові.

Аліна Клейтман – українська мисткиня з Харкова. Вона працює зі скульптурою, перформансом і відео. Свій художній метод Клейтман визначає як «істеричний реалізм». Її роботи експонувалися на міжнародних виставках і входять до колекцій ERSTE Foundation у Відні та Музею сучасного мистецтва у Варшаві. У 2021 році вона стала лавреаткою премії Women in Visual Arts Prize Українського інституту.