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У Венеції відкрився павільйон-протесту проти державної участі Росії у бієнале

Павільйон (DIS)SENSE відкрився 7 липня і буде відкритий для глядачів до 5 серпня.

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У Венеції відкрився павільйон-протесту проти державної участі Росії у бієнале
Плакати проєкту Invisible Pavilion, присвяченого вбитим росіянами українським митцям.
Фото: Facebook Каті Марголіс

У Венеції відкрився павільйон (DIS)SENSE, який має на меті висловити незгоду із участі російської держави в бієнале сучасного мистецтва, а також дати голос країнам, народам та персоналіям, що зазнали утисків та агресії з боку Росії. 

Проєкт ініційований художницею Катею Марголіс, яка після після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України відкрито критикувала злочини Росії та закликала до підтримки Збройних сил України. До організації павільйон також долучитись «Memorial Italia» і «Arts Against Aggression».

Павільйон розміщений у просторі колишньої церкви Сан-Леонардо і об’єднує художників, кураторів, активістів та діячів культури, чиї роботи присвячені політичним ув’язненням, колоніалізму, війні, вимушеному переселенню, ідентичності та правам людини, повідомляють організатори.

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Через виставки, інсталяції, архівні матеріали, перформанси та публічні зустрічі простір церкви має перетворитись на місце спільної присутності багатьох голосів, які не зводяться до єдиного наративу, говориться у пресрелізі. 

Під час відкриття павільйон було показано фільм молодого українського режисера Данила Денисевича, вбитого на фронті під Бахмутом у травні 2023 року у віці 21 року. Перед показом виступив його старший брат Іван, нині студент Падуанського університету.

Режисер Данило Денисевич загинув під Бахмутом у віці 21 року.
Фото: Invisible Pavilion
Режисер Данило Денисевич загинув під Бахмутом у віці 21 року.

До експозиції павільйону входять такі проєкти:

  • Resistance Imprisoned, кураторка – Надя Толоконникова (засновниця Pussy Riot), присвячений роботам політичних ув'язнених різних країн і художників, які досі перебувають в ув'язненні в Росії;
  • Ingrian Pavilion – художня інтервенція Павла Роттса, вперше представлена в дні відкриття 61-ї Венеціанської бієнале. Проект продовжує ініціативу DecolonizArt, присвячену художникам народів, колонізованих всередині Російської Федерації, і досліджує теми пам'яті, вимушеного переселення та культурної ідентичності;
  • A Little Untitled Queer Art Project під кураторством Нікола Бертольйо, присвячений ЛГБТК+ художникам і політичним дисидентам у вигнанні;
  • Death in Venice – проект Крішса Салманіса під кураторством Солвіти Кресе, який розмірковує про художній протест і форми опору імперській культурній політиці;
  • Invisible Pavilion – меморіальна акція, розгорнута в міському просторі Венеції і присвячена українським художникам, які загинули в результаті російської війни проти України. Концепція – Катя Марголіс, куратор – Network Associazioni per Ucraina (NAU).

Крім того, у павільйоні представлені персональні проекти Данила Ткаченка, Надії Скідан, Ірини Ревіної Хофманн, Філіпа Піщика (Bluemoloko) та Каті Марголіс.

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