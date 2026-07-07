Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Катя Петровська візьме участь у фестивалі Ostpol Berlin

Загалом протягом фестивалю українська тема звучатиме під час кількох подій. 

CultHub
Катя Петровська візьме участь у фестивалі Ostpol Berlin
Письменниця Катя Петровська
Фото: Heike Steinweg

З 5 по 12 липня у Берліні триває мультикультурний фестиваль Ostpol Berlin, мета якого підкреслити вплив вихідців із Центральної та Східної Європи на формування ландшафту сучасної столиці Німеччини. 

Протягом фестивалю, події якого двомовні, відбувається панельні дискусії, публічні інтервʼю, концерти, перфоманси. В межах кількох подій будуть залучені вихідці з України або автори й авторки, які працюють з темою України. 

Зокрема, на 9 липня запланована розмова із фотографкою з Андорри Марією Олівою, яка представить свій фотопроєкт «Між сиренами» про життя Одеси під час війни. Влітку 2025 року вона волонтерила для Червоного Хреста в Одесі. Реальність тилового міста вразила її, тож вона вирішила задокументувати побачене. 

Реклама

Того ж дня відбудеться розмова зі швейцарською авторкою Ільмою Ракузою за мотивами її книги «Де світло?» (Wo bleibt das Licht). У цій прозовій книзі, написаній у стилі щоденника між 2022 і 2024 роками, Ільма Ракуза переплітає політичне та особисте, спостереження над сучасними проблемами та роздуми про літературу, природу та повсякденне життя. Вона з тривогою дивиться на гарячі точки світу, зокрема на війну агресії Росії проти України.

Завершить цей день на фестивалі зустріч із письменницею Катею Петровською, яка народилась в Києві, але з 1999 року живе в Берліні. У своїх колонках, що з'являлися у видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з лютого 2022 року до осені 2024 року, Петровська зафіксувала війну. Під час події говоритимуть про те, як війна змінює образи і тих, хто її переживає, а також тих, хто її спостерігає.

В суботу, 11 липня, на фестивалі заплановано виступ поекти Надії Теленчук та музиканта Олеся Волинчика. Вони поєднають українські, англійські та німецькі тексти з живою музикою, співом та візуальними образами. Програма дослідить межі особистої пам’яті та колективного досвіду: між коханням та втратою, внутрішнім потрясінням, війною, міграцією та питанням про те, як надія та зв’язок можуть витримати зруйнований світ. 

В програмі фестивалю планується також подія за участі російського письменника Віктора Єрофеєва, який нині живе в Берліні. Подія за його участі буде присвячена обговоренню його книги «Нове варварство».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies