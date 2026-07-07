Катя Петровська візьме участь у фестивалі Ostpol Berlin

З 5 по 12 липня у Берліні триває мультикультурний фестиваль Ostpol Berlin, мета якого підкреслити вплив вихідців із Центральної та Східної Європи на формування ландшафту сучасної столиці Німеччини.

Протягом фестивалю, події якого двомовні, відбувається панельні дискусії, публічні інтервʼю, концерти, перфоманси. В межах кількох подій будуть залучені вихідці з України або автори й авторки, які працюють з темою України.

Зокрема, на 9 липня запланована розмова із фотографкою з Андорри Марією Олівою, яка представить свій фотопроєкт «Між сиренами» про життя Одеси під час війни. Влітку 2025 року вона волонтерила для Червоного Хреста в Одесі. Реальність тилового міста вразила її, тож вона вирішила задокументувати побачене.

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Того ж дня відбудеться розмова зі швейцарською авторкою Ільмою Ракузою за мотивами її книги «Де світло?» (Wo bleibt das Licht). У цій прозовій книзі, написаній у стилі щоденника між 2022 і 2024 роками, Ільма Ракуза переплітає політичне та особисте, спостереження над сучасними проблемами та роздуми про літературу, природу та повсякденне життя. Вона з тривогою дивиться на гарячі точки світу, зокрема на війну агресії Росії проти України.

Завершить цей день на фестивалі зустріч із письменницею Катею Петровською, яка народилась в Києві, але з 1999 року живе в Берліні. У своїх колонках, що з'являлися у видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з лютого 2022 року до осені 2024 року, Петровська зафіксувала війну. Під час події говоритимуть про те, як війна змінює образи і тих, хто її переживає, а також тих, хто її спостерігає.

В суботу, 11 липня, на фестивалі заплановано виступ поекти Надії Теленчук та музиканта Олеся Волинчика. Вони поєднають українські, англійські та німецькі тексти з живою музикою, співом та візуальними образами. Програма дослідить межі особистої пам’яті та колективного досвіду: між коханням та втратою, внутрішнім потрясінням, війною, міграцією та питанням про те, як надія та зв’язок можуть витримати зруйнований світ.

В програмі фестивалю планується також подія за участі російського письменника Віктора Єрофеєва, який нині живе в Берліні. Подія за його участі буде присвячена обговоренню його книги «Нове варварство».