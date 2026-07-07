Три українські книжки потрапили до міжнародного списку найкращої дитячої літератури 2026 року

В список також потрапило кілька російських книг.

Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги IBBY оголосила Почесний список 2026 року

Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги IBBY оголосила Почесний список 2026 року, до якого ввійшли українська письменниця Дара Корній, ілюстратор Олександр Шатохін і перекладачка Божена Антоняк, повідомляє Читомо з посиланням на каталог IBBY Honour List 2026.

Загалом до списку 2026 року увійшла 191 номінація 52 мовами з 59 країн. В IBBY зазначають, що це найбільший список за 70 років існування проєкту.

У категорії «Автори» до списку увійшла Дара Корній із книжкою «Чому розквітає папороть» з ілюстраціями Наталії Шморгун. Вона вийшла у видавництві «Ранок».

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«Чому розквітає папороть» Дари Корній з ілюстраціями Наталії Шморгун

В анотації зазначають, що це фентезійна історія про Петруся Лелеченка, який живе з матір’ю і тіткою на околиці села й мріє про повернення батька. Одного дня він зустрічає домовика, що відкриває йому двері до магічного світу українського фольклору.

У категорії «Ілюстратори» Україну представляє Олександр Шатохін із книжкою «Нарвали не плачуть». Текст до видання написав Олександр Подоляк, книжка вийшла у видавництві «Крокус».

«Нарвали не плачуть», ілюстратор Олександр Шатохін

Книжка розповідає про маленького нарвала, який вчиться долати страх бути інакшим і чути, що його називають малюком. За підтримки матері він відкриває нові світи, знайомиться з різними тваринами й поступово знаходить упевненість.

У категорії «Перекладачі» до списку увійшла Божена Антоняк із перекладом книжки польської письменниці Йоанни Яґелло «Іменини». Видання опублікувало видавництво «Урбіно».

Книжка Йоанни Яґелло «Іменини» у перекладі Божени Антоняк

IBBY книжку описує як історію про крихкий світ підлітків, у якому переплітаються дружба і самотність. Через досвід школярів, яких ранить виключення зі спільноти, текст описує потребу бути почутими й зрозумілими.

Водночас у Почесних списках IBBY 2026 року є й учасники від Росії. У категорії «Ілюстратори» росію представляє Алєксєй Дмітрієв із книжкою «Конёк-Горбунок» за текстом Пєтра Єршова, виданою в Москві. У категорії «Перекладачі» до списку увійшов Міхаіл Візель із перекладом книжки про Федеріко Фелліні, також виданої в Москві. Також у переліку є книжка «Улитка Нелли и её путешествие», написана російською і мовою комі.

IBBY була заснована 1953 року як неприбуткова організація у Швейцарії, метою якої є пропагування книг для дітей. Вона складається із понад 70 національних секцій. Організація має офіційний статус у ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, вона здійснила внесок у розробку принципів Конвенції про права дитини, ратифікованої ООН у 1990 році.