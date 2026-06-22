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Лідери E5 зустрінуться у середу в Берліні, щоб обговорити підтримку України

Саміт об'єднує Німеччину, Велику Британію, Францію, Італія та Польщу.

Лідери E5 зустрінуться у середу в Берліні, щоб обговорити підтримку України
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

 У середу, 24 червня, в Берліні відбудеться саміт лідерів країн Е5 (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща).

Про це повідомляється на сайті уряду Італії. 

"У середу, 24 червня 2026 року, вдень прем’єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у зустрічі лідерів E5 у Берліні", – йдеться у повідомленні. 

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч лідерів країн Е5 в Берліні, однак точної дати проведення не називав.

Прем’єр Британії Кір Стармер, який сьогодні оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов’язки, тому буде присутній на зустрічі.

  • Група E5 була створена у 2024 році. Головна мета – стандартизація озброєння, координація макрофінансової допомоги та розвиток власної оборонної промисловості. 
  • Протягом першого року формат об’єднував міністрів оборони, але згодом - переріс у зустрічі на найвищому рівні – за участю лідерів держав.
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