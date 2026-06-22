Bloomberg: ціни на іранську нафту різко впали після відновлення експорту через Ормузьку протоку

Спотові партії нафти Iranian Light з поставкою у липні пропонуються трейдерами та посередниками зі знижкою від 2,50 до 5 доларів за барель відносно еталонної марки Brent.

Продавці іранської нафти до Китаю різко знизили ціни після того, як Ісламська Республіка почала відвантажувати мільйони барелів нафти після укладення тимчасової мирної угоди зі Сполученими Штатами.

Про це пише Bloomberg.

Спотові партії нафти Iranian Light з поставкою у липні пропонуються трейдерами та посередниками зі знижкою від 2,50 до 5 доларів за барель відносно еталонної марки Brent, повідомили люди, безпосередньо залучені до торгівлі. До укладення угоди знижка становила близько 1 долара за барель.

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У морі загалом зафіксовано понад 40 танкерів, що перевозять іранську нафту, причому більшість із них прямує до азійських покупців.

Іран також відновив завантаження нафти на острові Харг, який є основним експортним терміналом, після приблизно шеститижневої перерви, спричиненої морською блокадою США. Блокаду скасували в рамках тимчасової угоди.

Це різке зростання порівняно з ситуацією кілька тижнів тому, коли блокада фактично не дозволяла Тегерану постачати нафту на світовий ринок, позбавляючи країну життєво необхідних доходів.

Втім, попит з боку незалежних китайських нафтопереробних заводів залишається слабким через зростання збитків та обмеження обсягів переробки.

Крім того, за словами співрозмовників, додаткову обережність серед покупців викликали санкції США проти підрозділу компанії Hengli Petrochemical через ймовірні закупівлі іранської нафти. Компанія заперечує ці звинувачення.

Зазвичай Китай купує близько 90% експорту іранської нафти. Ця торгівля виявилася напрочуд стійкою завдяки різноманітним схемам фінансування, логістики та іншим способам обходу обмежень. Однак офіційно азійська країна не імпортує іранську нафту з 2022 року, оскільки такі поставки часто оформлюються як малайзійські.

Однак близько 121 мільйона барелів іранської нафти досі перебуває на танкерах у районі Перської затоки та в інших регіонах світу.

Це на 5% більше, ніж за тиждень до укладення мирної угоди. Приблизно чверть цих запасів знаходиться біля узбережжя Китаю або в районі Сінгапурської протоки, очікуючи на подальше транспортування або продаж.