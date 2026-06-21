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ЗМІ: Німеччина і Франція закликають посилити санкції проти кораблів "тіньового флоту" РФ

Парламентарі пропонують затримання суден і жорсткіший контроль через загрози безпеці.

ЗМІ: Німеччина і Франція закликають посилити санкції проти кораблів "тіньового флоту" РФ
Фото: ЦПД

Законодавці Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою щодо посилення заходів проти так званого російського "тіньового флоту", який використовується для обходу нафтових санкцій. Про це повідомляє DW.

Згідно з проєктом документа, який має бути розглянутий Німецько-французькою парламентською асамблеєю 22 червня, пропонується посилити контроль за такими суднами та у разі порушень міжнародного законодавства затримувати їх. 

Також депутати закликають до активніших дипломатичних кроків щодо країн, під прапорами яких ходять ці танкери.

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Ініціативу підтримали представники низки політичних сил у Німеччині, зокрема ХДС/ХСС, Соціал-демократичної партії та “зелених”.

У документі зазначається, що "тіньовий флот" становить не лише інструмент обходу санкцій, а й потенційну загрозу безпеці та довкіллю. Частина суден є старими, погано обслуговуються та не відповідають міжнародним стандартам. 

Окремі з них, за даними європейських політиків, можуть використовуватися також для розвідувальної діяльності.

Експерт із зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС Юрген Хардт наголосив, що такі судна створюють ризики для європейської критичної інфраструктури та підривають ефективність санкцій проти РФ.

Представник “зелених” Антон Хофрайтер також заявив, що діяльність “тіньового флоту” забезпечує Росії додаткові доходи для фінансування війни проти України, що становить пряму загрозу безпеці Європи.

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