Іран заявив про закриття Ормузької протоки для транзиту суден

Це є першим кроком Ірану у відповідь на продовження атак Ізраїлю на півдні Лівану.

Тегеран заявив про закриття Ормузької протоки для транзиту суден через порушення Ізраїлем угоди про припинення вогню, пише Bloomberg.

Об'єднане військове командування Ірану заявило, що закриття є першим кроком у відповідь на продовження атак Ізраїлю на півдні Лівану, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Початок переговорів щодо постійної мирної угоди зі США раніше відклали через загострення бойових дій у цій країні. Іран наполягав на припиненні вогню у Лівані у рамках тимчасової мирної угоди, укладеної зі США цього тижня, і відклав направлення делегації на переговори через нові бойові дії.

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Водночас іранське державне телебачення повідомило сьогодні, що офіційні особи країни їдуть до Швейцарії для перемовин з американцями.

Останніми тижнями судна перетинали Ормузьку протоку двома маршрутами: один лежить вздовж узбережжя Ірану та інший – на південь від водного шляху вздовж узбережжя Оману. Іран заявив у рекомендаціях цього тижня, що жодне судно не перетинатиме водний шлях без його дозволу. Вважається, що зона між цими двома маршрутами була замінована під час війни.

Однак навіть до укладення договору про припинення вогню між США та Іраном мільйони барелів нафти на день непомітно "витікали" оманським маршрутом, судна проходили вночі з вимкненими супутниковими сигналами. Останніми днями судна, схоже, йшли Ормузькою протокою обома маршрутами, зокрема раніше сьогодні.

Неясно, чи загрожуватиме суботня заява Ірану судноплавству південним маршрутом, але вона може змусити більше зважати на ризики тих судновласників, чиї кораблі місяцями заблоковані в протоці.

Раніше того ж дня західні військово-морські сили заявили, що судна в цьому коридорі можуть проходити Ормузьку протоку будь-коли – як з увімкненими, так і з вимкненими супутниковими сигналами.