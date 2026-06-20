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Reuters: Трамп планує здійснити іще один візит до Китаю

Сі Цзіньпін відвідає США у вересні.

Reuters: Трамп планує здійснити іще один візит до Китаю
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відвідати Туреччину та здійснити ще один візит до Китаю до кінця 2026 року, пише Reuters. 

Відповідну заяву лідер США зробив під час презентації на авіабазі "Ендрюс" подарованого Катаром літака Boeing 747, який поповнить президентський авіапарк Air Force One.

"Ми здійснюємо багато поїздок. Ми поїдемо до Туреччини. Упродовж цього року ми також повернемося до Китаю", – зазначив Трамп.

Президент США також повідомив про майбутній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів.

"Сі Цзіньпін відвідає США з візитом у вересні, але ми повернемося на велику конференцію, що проходитиме у Китаї", – додав Трамп.

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